Мишустин назначил нового главу Рослесхоза
Иван Советников стал новым руководителем Рослесхоза, сообщает пресс-служба кабинета министров РФ. Михаил Мишустин подписал указ о его назначении.
Бывший глава ведомства Сергей Аноприенко займет пост заместителя министра в Минприроды России.
Советников с 2020 года работал заместителем руководителя Рослесхоза. Ранее он занимал пост главы Комитета лесного хозяйства Московской области и должность замдиректора департамента госполитики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России.
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