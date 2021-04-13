Мишустин назначил нового главу Рослесхоза

Иван Советников стал новым руководителем Рослесхоза, сообщает пресс-служба кабинета министров РФ. Михаил Мишустин подписал указ о его назначении.

Бывший глава ведомства Сергей Аноприенко займет пост заместителя министра в Минприроды России.

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Советников с 2020 года работал заместителем руководителя Рослесхоза. Ранее он занимал пост главы Комитета лесного хозяйства Московской области и должность замдиректора департамента госполитики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:МинприродыМихаил Мишустин
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