Миронов возглавит фракцию «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов возглавит фракцию справороссов в Госдуме восьмого созыва, сообщает пресс-служба политорганизации.

В сообщении говорится, что соответствующее решение было принято на первом заседании фракции «Справедливая Россия - За правду», на котором также были утверждены кандидатуры первых заместителей Миронова - ими стали Олег Нилов и Геннадий Семигин.

Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин заявил, что отказывается от мандата депутата Госдумы, сообщает RT.

