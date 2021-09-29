Миронов возглавит фракцию «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме
Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов возглавит фракцию справороссов в Госдуме восьмого созыва, сообщает пресс-служба политорганизации.
В сообщении говорится, что соответствующее решение было принято на первом заседании фракции «Справедливая Россия - За правду», на котором также были утверждены кандидатуры первых заместителей Миронова - ими стали Олег Нилов и Геннадий Семигин.
Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин заявил, что отказывается от мандата депутата Госдумы, сообщает RT.
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