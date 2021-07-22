Минюст Украины предрёк России «неминуемое поражение» в ЕСПЧ
Министр юстиции Украины Денис Малюська в своём Facebook заявил, что в жалобе России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) «выложили все мифы российской пропаганды».
По его словам, Россия спутала ЕСПЧ с телевизионным шоу, поэтому, с юридической точки зрения, её ожидает «неминуемое поражение».
Ранее Россия, на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подала иск в ЕСПЧ против Украины, передаёт Ura.ru.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это абсолютно закономерное обращение, которое «предусмотрено правилами этой международной организации», сообщает «Свободная пресса».
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