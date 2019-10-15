Минюст требует ликвидировать движение Пономарева «За права человека»

Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с требованием ликвидировать движение «За права человека» Льва Пономарева. Копия административного иска размещена на сайте Минюста. В феврале этого года ведомство включило правозащитное движение в список некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Такой статус в отношении «За права человека» уже признавался в декабре 2014 года. Однако через год движение исключили из реестра.

В Минюсте полагают, что принятый в 2014 году устав движения не соответствуют поправкам в Гражданский кодекс, которые вступили в силу перед проведением съезда. Кроме того, претензии министерства связаны с многочисленными штрафами, которые накладывались на участников организации по решению Роскомнадзора в связи с неуказанием ими статуса «иноагента» в общедоступных публикациях.

Сам Лев Пономарев заявил ТАСС, что будет отстаивать в суде право организации «Ха права человека» на существование. Он расценивает как лишённое оснований требование Минюста о её ликвидации.

