Минюст РФ отказал ФБК в исключении из реестра НКО-иноагентов
Министерство юстиции РФ отказало «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК) в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в исключении из реестра НКО-иноагентов также отказано Челябинскому региональному диабетическому общественному движению «Вместе».
Вместе с тем Минюст внёс в данный реестр Программно-целевой Благотворительный Фонд «СВЕЧА», Красноярскую региональную общественную организацию «Мы против СПИДа» и Некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан».
Ранее оппозиционер Алексей Навальный заявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), объяснив это невозможностью выплатить 88 млн рублей по искам бизнесмена Евгения Пригожина.
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