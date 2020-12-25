Минюст РФ отказал ФБК в исключении из реестра НКО-иноагентов

Министерство юстиции РФ отказало «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК) в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в исключении из реестра НКО-иноагентов также отказано Челябинскому региональному диабетическому общественному движению «Вместе».

Вместе с тем Минюст внёс в данный реестр Программно-целевой Благотворительный Фонд «СВЕЧА», Красноярскую региональную общественную организацию «Мы против СПИДа» и Некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан».

Ранее оппозиционер Алексей Навальный заявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), объяснив это невозможностью выплатить 88 млн рублей по искам бизнесмена Евгения Пригожина.

