Минюст приостановил регистрацию партии ПАРНАС
Минюст уведомил «Партию народной свободы» о приостановлении их регистрации. Соответствующее заявление опубликовали на сайте организации.
Регистрацию остановили на три месяца — до 2 сентября. Причиной этому в Минюсте назвали «выход части показателей за пределы знакомест» в документах партии. Ранее партия приняла решение участвовать в выборах депутатов Госдумы в составе объединенной оппозиционной коалиции, если та будет создана.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов в Государственную Думу на 19 сентября 2021 года. Ранее политолог Аббас Галлямов рассказал НСН, что в начале своей деятельности прошлый, седьмой созыв Госдумы активно участвовал в жизни государства, однако в последние годы стал действовать в русле политики Кремля.
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