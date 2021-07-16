Минюст не зарегистрировал партию «Другая Россия Э.В.Лимонова»
Министерство юстиции не стало регистрировать партию «Другая Россия Э.В.Лимонова». Поводом для отказа стали вопросы к оформлению устава политической силы, а также к ряду делегатов учредительного съезда, который состоялся в конце апреля. Об этом сообщили в самой партии.
На съезде участники «Другой России Э.В. Лимонова» озвучили планы участвовать в выборах в Госдуму в сентябре в качестве зарегистрированной партии.
Предшественница «Другой России Э. В. Лимонова», незарегистрированная партия «Другая Россия», объявила о самороспуске в сентябре прошлого года.
Писатель, публицист и лидер «Другой России» Эдуард Лимонов скончался 17 марта 2020 года на 78 году жизни. Среди его наиболее известных сочинений - «Это я - Эдичка», «Дневник неудачника», харьковская трилогия «Подросток Савенко», «Молодой негодяй», «У нас была великая эпоха».
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