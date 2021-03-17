Минторг США расширил торговые санкции против России
Министерство торговли США расширит ограничения против России, связанные с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Меры вступят в силу 18 марта и коснутся связанного с национальной безопасностью экспорта. Россия будет внесена в список государств, с которыми запрещен экспорт и импорт оружия, отмечает «Свободная пресса».
При этом до 1 сентября будет действовать ряд исключений, связанных с космической и авиационной отраслями, сообщает RT.
«Министерство торговли стремится не допустить доступа России к американским технологиям, которые могут быть использованы для её злонамеренной деятельности в области химического оружия», — цитирует телеканал «360» заявление американского ведомства.
Напомним, в начале марта Соединенные Штаты ввели новые санкции против РФ из-за возможного отравления Навального, а также тюремного заключения политика. Ограничения коснулись семи официальных лиц страны и 14 организаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru