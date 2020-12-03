Минская группа ОБСЕ требует вывести всех наемников из Карабаха
Сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Армению и Азербайджан заключить длительное и надежное мирное соглашение. С таким заявлением выступили после трёхсторонней встречи министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан, а также первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.
Они потребовали немедленно вывести всех зарубежных наемников с территории Карабаха. Россия, Франции и США сопредседательствуют в Минской группе ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса.
Кроме того, главы делегаций призвали Баку и Ереван обеспечить условия для визита посланников стран-сопредседателей с целью начала предметных переговоров, которые призваны наконец урегулировать все до сих пор нерешенные вопросы.
Участники встречи также подчеркнули важность гарантий российской стороны по недопущению возобновления боевых действий в регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru