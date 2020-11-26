Минск подготовил санкции в отношении официальных лиц Украины

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск подготовил санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

После совместного заседания коллегий МИД Белоруссии и России Макей отметил, что белорусские власти не намерены оставлять без ответа «ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства».

Ранее в МИД республики был вызван посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, которому вручили ноту протеста в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства республики в Украине.

