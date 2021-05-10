Минобороны Узбекистана опровергло размещение в стране американских военных баз
Министерство обороны Узбекистана заявило, что оборонная доктрина республики не предполагает размещения на территории страны иностранных военных баз, сообщает РИА Новости.
В сообщении ведомства говорится, что о недопущении размещения в Узбекистане иностранных военных баз и объектов не только ясно и чётко говорится «в основополагающих документах в области обороны» - этот принцип заложен также в Конституции.
Кроме того, в Минобороны отметили, что внешняя политика Узбекистана основана на принципе неучастия в зарубежных миротворческих операциях и военных конфликтах.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написала, что США могут перебросить войска из Афганистана в республики Средней Азии, сообщают «Известия». Собеседники издания отметили, что оптимальным вариантом могли бы стат Узбекистан и Таджикистан.
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