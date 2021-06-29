Минобороны России продемонстрировало видео с фрегатом Нидерландов

Минобороны России опубликовало видео с фрегатом Evertsen, принадлежащим Нидерландам. В ведомстве пояснили, что судно двигается в сторону Керченского пролива, передает ТАСС.

Ранее во вторник Нидерланды обвинили Россию в нарушении права на свободное пользование морем. В ответ российская сторона пояснила, что действия фрегата создавали угрозу безопасности РФ.

В сообщении Минобороны говорится, что 24 июня средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Чёрном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах корабль ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в сторону Керченского пролива.

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Фото: ru.wikipedia.org
ТЕГИ:СудноНидерландыМинобороны РФ
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