Минобороны РФ объяснило столкновение с американскими военными в Сирии

Военные РФ заранее предупредили о прохождении колонны в Сирии, однако американцы в нарушение имеющихся договорённостей попытались заблокировать российский патруль. Об этом заявили в Минобороны России в связи с инцидентом в сирийской провинции Хасака, где российский автомобиль утром 25 августа врезался в американский броневик.

По заявлению Минобороны, в ответ на «попытку блокирования» военная полиция предприняла меры по предотвращению инцидента и выполнению своих задач, передаёт RT.

Инцидент по телефону обсудили начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и его американский коллега Марк Милли. Российская сторона предоставила исчерпывающие объяснения, подчёркивают в Минобороны.

Ранее сообщалось, что при столкновении пострадали до четырёх военнослужащих США, отмечает РЕН ТВ.

