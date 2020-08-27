Минобороны РФ объяснило столкновение с американскими военными в Сирии
Военные РФ заранее предупредили о прохождении колонны в Сирии, однако американцы в нарушение имеющихся договорённостей попытались заблокировать российский патруль. Об этом заявили в Минобороны России в связи с инцидентом в сирийской провинции Хасака, где российский автомобиль утром 25 августа врезался в американский броневик.
По заявлению Минобороны, в ответ на «попытку блокирования» военная полиция предприняла меры по предотвращению инцидента и выполнению своих задач, передаёт RT.
Инцидент по телефону обсудили начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и его американский коллега Марк Милли. Российская сторона предоставила исчерпывающие объяснения, подчёркивают в Минобороны.
Ранее сообщалось, что при столкновении пострадали до четырёх военнослужащих США, отмечает РЕН ТВ.
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