Минобороны РФ не располагает доказательствами уничтожения лидера ИГИЛ

В Министерстве обороны РФ отсутствуют данные о том, что Россия оказала содействие пролету вертолетов ВВС США в воздушном пространстве Сирии в ходе антитеррористической операции в провинции Идлиб по ликвидации главы ИГИЛ («Исламское государство» - запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил 27 октября, в воскресенье.

Уточняется, что за последние несколько дней Министерство обороны РФ не зафиксировало в провинции Идлиб ни одного удара с воздуха со стороны Соединенных Штатов или участников коалиции.

«Нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции», - отметил Конашенков.

Также в сообщении ведомства высказаны сомнения в ее реальности в связи с ростом числа участников.

Ранее стало известно, о том, что во время пресс-конференции президент США Дональд Трамп выразил благодарность России, а также Турции, Сирии и Ираку за помощь в уничтожении главы ИГИЛ, сообщают Известия.

