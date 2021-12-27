Минобороны РФ: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией
Североатлантический альянс готовит крупномасштабный вооруженный конфликт с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны России Александр Фомин в ходе брифинга для военных атташе и представителей посольств иностранных государств.
Фомин отметил, что «военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к конфликту с Россией». НАТО часто прямо провоцируют Россию, заметил политик.
В пример замминистра обороны привел военную стратегию НАТО 2019 года. Фомин подчеркнул, что в ней Россия рассматривается «главный источник угроз коалиционной безопасности».
В то же время, Фомин напомнил, что Римская декларация до сих пор действует. В этом документе отмечено, что «Россия и альянс не рассматривают друг друга как противники».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- Рогозин счел маловероятным новые испытания РФ противоспутникового оружия
- Байден подписал оборонный бюджет США объемом более $770 млрд
- Минобороны РФ: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией
- Минцифры опровергли утечку исходного кода «Госуслуг» в сеть
- Лавров обсудил с главой ВОЗ процесс принятия вакцины «Спутник V»
- «Санта-Клаус нам не помог»: Instagram заблокировал аккаунт телеканала «Крым-24»
- Политолог Чеснаков: 2021 год опроверг мнения о слабости «Единой России»
- Мэр Киева призвал к организации территориальной обороны Киева
- Главный редактор «Спутник и погром» Егор Просвирнин погиб в Москве
- Восстановлено авиасообщение между Санкт-Петербургом и Кубой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru