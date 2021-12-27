Минобороны РФ: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией

Фомин отметил, что «военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к конфликту с Россией». НАТО часто прямо провоцируют Россию, заметил политик.

В пример замминистра обороны привел военную стратегию НАТО 2019 года. Фомин подчеркнул, что в ней Россия рассматривается «главный источник угроз коалиционной безопасности».

В то же время, Фомин напомнил, что Римская декларация до сих пор действует. В этом документе отмечено, что «Россия и альянс не рассматривают друг друга как противники».

