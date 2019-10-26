Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

Министерство обороны обнародовало снимки космической разведки. Кадры доказывают, что Соединенные Штаты Америки после разгрома террористов «Исламского государства», запрещенной на территории России террористической группировки, добывали и вывозили из Сирии нефть, пишут Известия.

В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.

Кроме того, сообщает RT, нефть добывают с помощью оборудования, которое было предоставлено ведущими западными компаниями в обход американских санкций.

Ранее сообщалось, в Министерстве обороны США продумывают план ускоренного вывода всех войск из Афганистана. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасностиФранц Клинцевич в эфире НСН выразил сомнение, что США выведут свои войска из Афганистана полностью.





