Минобороны НКР назвало число погибших военных
Минобороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) приводит новые данные о погибших в Карабахском конфликте, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
По информации минобороны НКР на воскресенье, 15 ноября, в боях с азербайджанскими подразделениями погиб еще 51 военнослужащий.
Согласно уточненным данным Минобороны НКР, за время ведения боевых действий с 27 сентября на поле боя погибли 1434 военнослужащих армии обороны Карабаха.
Накануне стало известно о более 2 317 погибших военнослужащих в карабахской войне. Такую информацию опубликовало министерство здравоохранения Армении.
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