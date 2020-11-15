Минобороны НКР назвало число погибших военных

Минобороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) приводит новые данные о погибших в Карабахском конфликте, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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По информации минобороны НКР на воскресенье, 15 ноября, в боях с азербайджанскими подразделениями погиб еще 51 военнослужащий.

Согласно уточненным данным Минобороны НКР, за время ведения боевых действий с 27 сентября на поле боя погибли 1434 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Накануне стало известно о более 2 317 погибших военнослужащих в карабахской войне. Такую информацию опубликовало министерство здравоохранения Армении.

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Фото: twitter.com/Karabakh_MoD
ТЕГИ:ПогибшиеМинобороныНагорный Карабах
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