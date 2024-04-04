В Германии сформируют кибервойска

Правительство ФРГ решило провести реформу командного состава бундесвера и создать кибервойска, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью журналу Spiegel.

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По его словам, изменения вызваны выросшим уровнем угроз в Европе.

Министр отметил, что кибервойска будут применяться для разведдеятельности, радиоэлектронной борьбы, киберопераций и защиты информационной инфраструктуры.

Писториус добавил, что на реформу армии в бюджете на 2025 год потребуется дополнительно 6,5 млрд евро.

Ранее стало известно, что Минобороны ФРГ намерено вернуть службу по призыву, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:АрмияКибербезопасностьРеформаГермания

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