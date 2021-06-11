Минобороны Дании заявило о нарушении границ страны самолетами РФ

Минобороны Дании обвинило российские самолеты в том, что те якобы дважды нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщает местное информагентство Ritzau.

По данным агентства, нарушение было зафиксировано в районе Борнхольма. Борты ВВС Дании были вынуждены поднятья в воздух для сопровождения российских воздушных судов.

Министр обороны Дании Трине Брамсен в комментарии агентству отметила, что датская сторона планирует выяснить все детали инцидента. Брамсен назвала ситуацию "очень серьезной", поскольку такие происшествия фиксируются крайне редко.

Российская сторона считает, что рейсы выполнялись и выполняются над нейтральными водами. РФ отрицает случаи нарушения границ других стран.

