Минобороны Дании заявило о нарушении границ страны самолетами РФ
Минобороны Дании обвинило российские самолеты в том, что те якобы дважды нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщает местное информагентство Ritzau.
По данным агентства, нарушение было зафиксировано в районе Борнхольма. Борты ВВС Дании были вынуждены поднятья в воздух для сопровождения российских воздушных судов.
Министр обороны Дании Трине Брамсен в комментарии агентству отметила, что датская сторона планирует выяснить все детали инцидента. Брамсен назвала ситуацию "очень серьезной", поскольку такие происшествия фиксируются крайне редко.
Российская сторона считает, что рейсы выполнялись и выполняются над нейтральными водами. РФ отрицает случаи нарушения границ других стран.
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