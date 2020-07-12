Минобороны Азербайджана заявило о боях на границе с Арменией
12 июля 202017:01
Минобороны Азербайджана заявило о боях на границе с Арменией и потерях с обеих сторон, передает РИА Новости.
С полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанских военных из артиллерии на участке приграничного Товузского района.
Бои на этом направлении продолжаются. со стороны Азербайджана погибло двое военных, пятеро ранены, по данным министерства, с армянской стороны также есть потери.
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12 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru