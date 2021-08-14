Минобороны Армении заявило об обстреле азербайджанскими ВС

ВС Азербайджана произвели обстрел позиций армии Армении на участке Гегаркуникской области на востоке страны. Об этом заявило Министерство обороны Армении.

Отмечается, что обстрел был произведен с 22:00 до 22:40. В сообщении указано, что огонь из оружия различного калибра был направлен на позиции Армении в Гегаркуникской области. По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет.

В 23:00 обстановка на границе стабилизировалась. Ранее Минобороны Азербайджана также заявляло об обстрелах со стороны Армении в направлении Кяльбаджарского и Гедабекского районов страны.

