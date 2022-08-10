Министры обороны 35 стран примут участие в Московской конференцию по безопасности
Уже 35 глав оборонных ведомств разных государств подтвердили своё участие в юбилейной, X Московской конференции по международной безопасности. Об этом рассказала заместитель министра обороны России Александр Фомин. По его словам, предполагается как очное участие, так и дистанционное.
Участвовать в конференции намерены не менее восьми начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны, а также шесть международных организаций. В нынешнем году конференция по безопасности впервые будет проведена одновременно с военно-техническим форумом «Армия» и Армейскими международными играми.
Московская конференция по международной безопасности должна состояться 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в подмосковном парке «Патриот». С 2012 года мероприятие получило статус одной из наиболее авторитетных дискуссионных площадок по вопросам безопасности на мировом уровне.
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