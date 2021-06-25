Министр обороны США и лидеры Афганистана обсудили вывод американского контингента

Политики «обсудили свертывание Операции "Решительная поддержка" и переход к новым отношениям с Афганистаном и афганскими силами», - передает «Интерфакс».

Президент США Джо Байден в марте заявил, что американский военный контингент, а также военные НАТО обязуются покинуть Афганистана к 11 сентября 2021 года. При этом Центральное командование ВС США заявило, что Вашингтон уже реализовал вывод более половины войск.



