Министр обороны США и лидеры Афганистана обсудили вывод американского контингента

Министр обороны США Ллойд Остин, президент Афганистана Ашраф Гани и председатель Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла встретились в Вашингтоне и обсудили процесс вывода американских военнослужащих с территории Афганистана. Соответствующее заявление Пентагон распространил ранее в пятницу.

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Политики «обсудили свертывание Операции "Решительная поддержка" и переход к новым отношениям с Афганистаном и афганскими силами», - передает «Интерфакс».

Президент США Джо Байден в марте заявил, что американский военный контингент, а также военные НАТО обязуются покинуть Афганистана к 11 сентября 2021 года. При этом Центральное командование ВС США заявило, что Вашингтон уже реализовал вывод более половины войск.


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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ПентагонСШААфганистан
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