Министр экономики Франции: изъятие активов РФ противоречит международному праву

Также Ломбар подчеркнул, что эти активы являются собственностью Центробанка России, а Франция не находится в состоянии войны с РФ.

Так, по его словам, какая-то часть этих активов может быть использована в случае, если это будет предусмотрено соглашением об урегулировании конфликта на Украине, однако полностью изъяты активы быть не могут.

Ранее глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что некоторые страны Запада опасаются негативных последствий потенциального изъятия активов России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





