Министр экономики Франции: изъятие активов РФ противоречит международному праву
Конфискация замороженных активов России станет нарушением международного права со стороны Франции и Евросоюза, заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар в эфире телеканала France Info.
Он уточнил, что этот шаг противоречит международным соглашениям, подписанным Францией и Евросоюзом.
Также Ломбар подчеркнул, что эти активы являются собственностью Центробанка России, а Франция не находится в состоянии войны с РФ.
Так, по его словам, какая-то часть этих активов может быть использована в случае, если это будет предусмотрено соглашением об урегулировании конфликта на Украине, однако полностью изъяты активы быть не могут.
Ранее глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что некоторые страны Запада опасаются негативных последствий потенциального изъятия активов России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru