Министерский галоп. Меньше месяца отвел премьер на решение проблемы импорта лекарств

Речь идет о препаратах из перечня жизненно необходимых и важнейших. В него входят в том числе препараты для лечения редких заболеваний. Постановлением правительства от 30 ноября 2015 года были ограничены закупки иностранных лекарств в государственные и муниципальные больницы. Согласно этим правилам, госзаказчик должен отклонять все заявки поставить иностранные препараты, если в конкурсе есть заявки от поставщиков из государств-членов ЕАЭС. О снятии ограничений в отношении закупок иностранных лекарств Михаила Мишустина попросила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также предложила отслеживать ситуацию с наличием необходимых препаратов, чтобы «действовать на опережение».

В распоряжениях главы кабинета министров по этому вопросу обращают на себя внимание сроки, в которые ведомствам велено принять соответствующие меры. Так, Минздрав, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба должны представить предложения по отмене ограничений до 12 марта. Текущего года. То есть меньше месяца на всё про всё. Но, как выясняется, и это – весьма вольготный срок. Росздравнадзору предложено «пошевеливаться» еще быстрее: предложения по поводу ответственности за мониторинг ассортимента и объема препаратов из списка жизненно важных Мишустин ждет от ведомства к 25-му февраля. А Минздрав должен доложить премьеру о ходе работы по ускорению одобрения новых клинических рекомендаций по лечению онкологических заболеваний до 7 марта.



Темпы решения вопросов, которые диктует глава кабмина своим подчиненным, не могут не удивлять, особенно на фоне волокиты, присущей работе прежнего состава правительства. Проблема обеспечения импортными лекарствами больных редкими заболеваниями, на разработку комплексного решения которой нынешний премьер отводит неполный месяц, сохранялась годами, обрекая больных и их родственников не только на страдания, вызванные самим заболеванием, но еще и на унижение, связанное с попытками достать необходимый препарат, «заботливо» запрещенный ко ввозу в страну, и на риск схлопотать немалый тюремный срок за контрабанду запрещенных веществ. И с мертвой точки дело в прошлом году сдвинулось только после того, как СМИ едва ли не носом тыкали власти в каждый такой случай.



Новый российский премьер за первый месяц своей работы в этом качестве не первый раз демонстрирует адекватный подход к тем или иным вопросам. Так, предложенный Минюстом проект КоАП с повышением в несколько раз штрафов Мишустин назвал «непосильным» и велел ведомствам впредь не выносить на рассмотрение «сырые» документы. Нынешнее намерение быстро и комплексно решить проблему обеспечения лекарствами – того же порядка. Того и гляди, правительство нежданно-негаданно повернется лицом к людям.

