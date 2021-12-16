Минфин США ввел санкции против ряда компаний Китая

Министерство финансов США объявило о введении санкций против восьми китайских технологических компаний. Об этом сообщает ТАСС.

Санкции предполагают инвестиционные ограничения в отношении компаний. В частности, гражданам США запрещено покупать или продавать ценные бумаги данных организаций.

Среди компаний, попавших в «черный список», производитель беспилотных летательных аппаратов DJI Technology.







