Минфин США ввел санкции против ряда компаний Китая
16 декабря 202122:34
Министерство финансов США объявило о введении санкций против восьми китайских технологических компаний. Об этом сообщает ТАСС.
Санкции предполагают инвестиционные ограничения в отношении компаний. В частности, гражданам США запрещено покупать или продавать ценные бумаги данных организаций.
Среди компаний, попавших в «черный список», производитель беспилотных летательных аппаратов DJI Technology.
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16 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru