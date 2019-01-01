Милонов посоветовал депутату с «травкой» пройти тест
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал НСН об единственном способе защитить свою репутацию коллеге, попавшему в наркоскандал.
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник в очередной раз оказался в центре наркотического скандала. В Сеть попало новое видео, на котором человек, похожий на Резника, находясь в парке, предположительно, раскуривает папиросу с марихуаной, сообщает Взгляд. Ранее в Сети уже появлялось видео, где народный избранник раскуривает, по мнению наблюдателей, папиросу с «травкой». Сам Резник категорически отрицает употребление наркотиков. Однако, как написал он Facebook, никаких анализов для подтверждения своих слов он сдавать не намерен.
Бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, а ныне член Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН посоветовал коллеге сдать тест на наркотики, чтобы защитить свою репутацию.
«Обязательно нужно пройти медицинский тест! В отместку всем этим злопыхателям – пойди, потрать 20 минут своего времени, только не в частную клинику, а в государственную и доказать, что все, кто это пишет про тебя, вруны. Он депутат - ему даже в очереди не нужно будет стоять. Я не курю, но если бы кто-то сказал такое про меня – пожалуйста, давайте я пройду любой медицинский тест», - заявил Милонов.
Отказ Резника от теста на наркотики можно приравнять к их употреблению, уверен Милонов.
«Максим Львович отказался проходить тест. Хотя есть видео – ну, какую папиросу он курит?.. Всем понятно, какой там табачок, характерные все эти ужимки... Самый простой способ был защитить свою репутацию – сдать кровь на наркотики, он отказался. Это как с водителем: он может отказаться от медосвидетельствования, а это идентично признанию его пьяным. Так что, по сути, состояние Резника приравнивается к наркотическому опьянению», - считает депутат Госдумы.
Как сообщает politros.com, накануне Максим Резник покинул Россию, улетев в Прагу.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей