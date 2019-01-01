Политика

Милонов посоветовал депутату с «травкой» пройти тест

6 мая18:15
Ольга Дворянова

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал НСН об единственном способе защитить свою репутацию коллеге, попавшему в наркоскандал. 

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник в очередной раз оказался в центре наркотического скандала. В Сеть попало новое видео, на котором человек, похожий на Резника, находясь в парке, предположительно, раскуривает папиросу с марихуаной, сообщает Взгляд. Ранее в Сети уже появлялось видео, где народный избранник раскуривает, по мнению наблюдателей, папиросу с «травкой». Сам Резник категорически отрицает употребление наркотиков. Однако, как написал он Facebook, никаких анализов для подтверждения своих слов он сдавать не намерен.

Бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, а ныне член Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН посоветовал коллеге сдать тест на наркотики, чтобы защитить свою репутацию.

«Обязательно нужно пройти медицинский тест! В отместку всем этим злопыхателям – пойди, потрать 20 минут своего времени, только не в частную клинику, а в государственную и доказать, что все, кто это пишет про тебя, вруны. Он депутат - ему даже в очереди не нужно будет стоять. Я не курю, но если бы кто-то сказал такое про меня – пожалуйста, давайте я пройду любой медицинский тест», - заявил Милонов.

Отказ Резника от теста на наркотики можно приравнять к их употреблению, уверен Милонов.

«Максим Львович отказался проходить тест. Хотя есть видео – ну, какую папиросу он курит?.. Всем понятно, какой там табачок, характерные все эти ужимки... Самый простой способ был защитить свою репутацию – сдать кровь на наркотики, он отказался. Это как с водителем: он может отказаться от медосвидетельствования, а это идентично признанию его пьяным. Так что, по сути, состояние Резника приравнивается к наркотическому опьянению», - считает депутат Госдумы.

Как сообщает politros.com, накануне Максим Резник покинул Россию, улетев в Прагу. 

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиДепутатВиталий Милонов

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