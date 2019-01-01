Милонов посоветовал депутату с «травкой» пройти тест

Бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, а ныне член Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН посоветовал коллеге сдать тест на наркотики, чтобы защитить свою репутацию.

«Обязательно нужно пройти медицинский тест! В отместку всем этим злопыхателям – пойди, потрать 20 минут своего времени, только не в частную клинику, а в государственную и доказать, что все, кто это пишет про тебя, вруны. Он депутат - ему даже в очереди не нужно будет стоять. Я не курю, но если бы кто-то сказал такое про меня – пожалуйста, давайте я пройду любой медицинский тест», - заявил Милонов.