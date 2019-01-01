Милонов осудил чрезмерную настойчивость Митрохина

Представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, оказывая прямое давление на Центризбирком, нарушает законодательство, заявил РИА ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Сегодня независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы пришли на встречу с руководством ЦИК. Сергей Митрохин во время общения с представителями Центризбиркома потребовал «принять политическое решение» и зарегистрировать всех кандидатов. Милонов считает, что при принятии решения можно руководствоваться только законом.

