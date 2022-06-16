МИД заявил, что осужденная в Минске Сапега не жаловалась на условия содержания

Осужденная в Белоруссии россиянка София Сапега не подавала жалоб на условия своего содержания. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Представители консульского отдела посольства России в Минске находятся в тесном взаимодействии с адвокатом Софьи Сапеги. Жалоб на состояние здоровья, обращение и условия содержания гражданки России не поступало», - передает заявление МИД РИА Новости.

В министерстве заверили, что родственники Сапеги обращались в Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и им несколько раз выделяли средства на оплату услуг адвоката.

Дипломаты также подчеркнули, что российское посольство в Минске будет «самым внимательным образом следить за судьбой Софьи Сапеги». В ведомстве отметили, что руководство МИД обсуждает проблему Сапеги при контактах с коллегами из Белоруссии.

24-летняя Сапега была задержана вместе с оппозиционным блогером Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета в Минске. Ее приговорили к 6 годам колонии.

