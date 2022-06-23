МИД: Запад своими санкциями хочет нарушить российско-турецкое авиасообщение
Страны Запада введением санкций хотят нарушить российско-турецкое авиасообщение. Такое заявление сделал директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, передает ТАСС.
Санкции западные страны начали вводить после 24 февраля, когда РФ начала военную операцию на территории Украины. Среди них, в том числе, было закрытие воздушного пространства для самолетов РФ.
Турция вошла в число немногих стран, которая не стала присоединяться к санкциям. Авиасообщение между РФ и Турцией также продолжается.
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