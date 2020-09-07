МИД Украины запросил срочные переговоры с Лавровым по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что инициировал срочный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым из-за последних событий в Донбассе.
По данным Киева, 6 сентября «незаконные вооружённые формирования» совершили провокации, в результате которой один украинский военный погиб и один был ранен. Кулеба считает, что это была попытка сорвать процесс мирного урегулирования в регионе, пишут «Известия».
Наблюдатели народной милиции ЛНР со своей стороны заявляли о перестрелке между силовиками ВСУ у хутора Перепечиловка. В Луганске утверждают, что Киев решил списать потери на действия ЛНР, чтобы скрыть небоевые потери.
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