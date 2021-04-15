МИД Украины поддержал новые санкции США против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев приветствует новые санкции США в отношении России, сообщает РИА Новости.

«Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове», - отметил глава украинского МИД.

Кулеба добавил, что Украина также поддерживает ограничения, которые Белый дом ввёл в ответ на «злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран».

Ранее санкции США в отношении России поддержали в НАТО, где призвали Россию «незамедлительно прекратить дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства».

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, которые призваны продемонстрировать решимость администрации Байдена отреагировать на «вредную внешнюю деятельность России», сообщили в Белом доме.

В чёрный список попали Центробанк РФ, ФНБ РФ и Минфин РФ, а также шесть российских технологических компаний и 32 юридических и физических лица, сообщает «Свободная пресса». Кроме того, из Соединённых Штатов высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, в том числе представителей российских спецслужб.

