МИД Турции вызвал посла США из-за гибели турецких силовиков в Ираке

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в министерство иностранных дел Турции, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве республики.

Ранее стало известно, что турецкие военнослужащие в ходе операции в Ираке обнаружили тела 13 своих сограждан, ранее похищенных группировкой турецких курдов «Рабочая партия Курдистана» (РПК). Госдепартамент США выразил соболезнования турецким властям, отметив, что Вашингтон осуждает убийства, «если будет подтверждено, что граждане Турции погибли от рук РПК».

В ответ на заявление Госдепа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал позицию Вашингтона, который признал РПК террористической группировкой, однако сотрудничает с курдами в Сирии. Анкара при этом считает, что курдские организации связаны друг с другом.

Эрдоган заявил, что НАТО и США несут ответственность «за подлую казнь 13 невооруженных невинных людей», добавив, что альянс и Вашингтон не могут «стоять рядом с террористами» и быть союзниками Анкары.

Как отметил собеседник ТАСС, МИД Турции передал американскому послу «самую жёсткую позицию по этому поводу».

