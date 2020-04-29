МИД: США стирают грань между видами ядерного оружия
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США хотят стереть границу между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что таким образом Захарова прокомментировала материал на сайте Госдепа, посвященный созданию в США ядерных боезарядов малой мощности для оснащения баллистических ракет подлодок из-за роста ядерного потенциала РФ и Китая.
По словам Захаровой, такие шаги со стороны США являются опасными и ведут к росту ядерного конфликта. Она также подчеркнула, что такого же мнения придерживаются и представители американского академического сообщества, в частности, Конгресса США.
Захарова заключила, что любая атака с американских баллистических ракет подлодок будет считаться как нападение с использованием ядерного оружия, что станет основанием для ответного удара России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- Еще 65 человек с коронавирусом скончались в Москве
- Россиянам со вторым гражданством разрешили покинуть страну
- Глава Минздрава Тульской области заразился коронавирусом
- Жителей Самарской области обяжут ходить в масках с 1 мая
- Главу нижегородского управления ГИБДД нашли мертвым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru