МИД Румынии призвало граждан отказаться от поездок в РФ
28 сентября 202220:21
МИД Румынии призвало граждан отказаться от «необязательных поездок» в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Также в министерстве призвали граждан, находящихся в РФ, покинуть страну.
Отмечается, что в случае изменения ситуации и закрытия границ, возможность эвакуации будет существенно осложнена.
Ранее Болгария, Польша, США и Латвия также призвали своих граждан покинуть РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru