МИД Румынии призвало граждан отказаться от поездок в РФ

МИД Румынии призвало граждан отказаться от «необязательных поездок» в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Также в министерстве призвали граждан, находящихся в РФ, покинуть страну.

Отмечается, что в случае изменения ситуации и закрытия границ, возможность эвакуации будет существенно осложнена.

Ранее Болгария, Польша, США и Латвия также призвали своих граждан покинуть РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Румыния
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