МИД Румынии объяснился с послом России после заявлений Захаровой
По мнению румынского МИД, «упоминание Российской Федерации в Национальной стратегии обороны Румынии не должно вызывать удивления» из-за «дестабилизирующего» поведения в регионе. Такое объяснение дали российскому послу в Бухаресте Валерию Кузьмину в МИДЕ Румынии в ответ на заявление представителя МИД России Марии Захаровой о румынской национальной стратегии обороны.
В румынском МИД рассчитывают на «правильную оценку строго оборонительных мер» в черноморском регионе, которые утверждены НАТО из-за действий Москвы.
В МИД Румынии отметили, что новая стратегия обороны основана на евроатлантических ценностях и международном праве и отражает в этом отношении «предсказуемую политику» Румынии.
«МИД подтверждает, что прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении, может состояться при условии, что российская сторона проявит реальную приверженность в этом отношении», — цитирует дипведомство РИА Новости.
Напомним, после того, как Высший совет обороны Румынии во главе с президентом Клаусом Йоханнисом ратифицировал проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы,в котором Россия упомянута в разделе «Угрозы», официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила такой шаг Румынии стремлением усилить присутствие США и НАТО на Черном море.
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