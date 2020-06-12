МИД Румынии объяснился с послом России после заявлений Захаровой

По мнению румынского МИД, «упоминание Российской Федерации в Национальной стратегии обороны Румынии не должно вызывать удивления» из-за «дестабилизирующего» поведения в регионе. Такое объяснение дали российскому послу в Бухаресте Валерию Кузьмину в МИДЕ Румынии в ответ на заявление представителя МИД России Марии Захаровой о румынской национальной стратегии обороны.

В румынском МИД рассчитывают на «правильную оценку строго оборонительных мер» в черноморском регионе, которые утверждены НАТО из-за действий Москвы.