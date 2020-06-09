Румыния может признать Россию внешней угрозой

Румыния может счесть Россию враждебным государством, а также внешней угрозой для всего черноморского региона. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как передает агентство, подобные утверждения есть в проекте оборонной стратегии Румынии на ближайшие четыре года. Проект уже одобрен президентом, теперь он должен быть ратифицирован в парламенте. Как отмечается в тексте документа, угрозу может представлять усиление военного потенциала на Черном море, в том числе в Крыму, а также на границе с НАТО.

Президент Румынии Клаус Йоханнис подчеркнул, что в целях усиления национальной безопасности необходимо выработать комплексный подход, который будет учитывать тот факт, что отношения между РФ и странами Североатлантического альянса ухудшаются. В числе прочих угроз президент назвал кибератаки и терроризм.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:УгрозыЧерное МореРумыния
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