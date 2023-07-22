СМИ: Россия перебросила в Белоруссию партию тактического ядерного оружия

Разведуправление Минобороны США не сомневается, что Россия осуществила поставку первой партии тактического ядерного оружия в Белоруссию. При этом в Вашингтоне признают, что разведке сложно отследить его перемещения даже с помощью работы спутника. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в американском ведомстве

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По данным Федерации ученых США, Россия обладает около 4 477 развернутых и резервных ядерными боеголовками. Из ник тактическим ядерным оружием являются около 1 900 единиц.

При этом официального подтверждения передачи оружия от РФ Белоруссии представители США и стран Запада не делали.

«Высокопоставленные чиновники заявили небольшой группе журналистов, что у аналитиков «нет причин сомневаться» в заявлениях президента РФ Владимира Путина, и нет причин сомневаться в том, «что они добились определенного успеха» в передаче оружия», — отмечает CNN.

В публикации также сообщается, что американской разведке сложно отследить тактическое ядерное оружие России даже с помощью работы спутниковых систем.

Ранее НАТО предупредило Белоруссию из-за развертывания тактического ядерного оружия. В альянсе призвали Минск прекратить «злонамеренную деятельность против своих соседей», напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:СШАБелоруссияРоссияЯдерное Оружие

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