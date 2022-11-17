МИД: Россия давала сигналы, что не собирается «рубить» зерновую сделку

Россия давала сигналы о том, что не собирается «рубить» зерновую сделку. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в ходе брифинга на полях саммита АТЭС.

Ранее на Украине заявили о продлении зерновой инициативы на 120 дней. Позже информацию об этом подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.