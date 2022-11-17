МИД: Россия давала сигналы, что не собирается «рубить» зерновую сделку

Россия давала сигналы о том, что не собирается «рубить» зерновую сделку. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в ходе брифинга на полях саммита АТЭС.

Ранее на Украине заявили о продлении зерновой инициативы на 120 дней. Позже информацию об этом подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки

Панкин отметил, что не может подтвердить данные о продлении сделки.

«Ее срок истекает 18 ноября, поэтому, конечно, мы давали сигналы, что не собираемся ее "рубить". Но продлена она или нет, я не могу сказать», — цитирует дипломата РИА Новости.

Замминистра указал, что зерновая сделка — часть пакетных договоренностей, в рамках которых должно также действовать соглашение о содействии РФ в беспрепятственном вывозе удобрений и продовольствия на мировые рынки.

«Пакетность этой сделки очень важна», — подчеркнул Панкин.

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ФОТО: РИА Новости
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