Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки

«В результате четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что за последние четыре месяца почти 500 судов доставили нуждающимся странам более 11 млн тонн зерна и продовольствия.

Турецкий президент поблагодарил ООН и генсека организации Антониу Гутерриша, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, «которые проявили волю к продлению соглашения».

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что инициатива по вывозу зерна из украинских портов продлена на 120 дней. Позже информацию подтвердил Владимир Зеленский.

