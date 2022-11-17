Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на очередные 120 дней. Об этом глава государства сообщил в Twitter.
«В результате четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года», — заявил турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что за последние четыре месяца почти 500 судов доставили нуждающимся странам более 11 млн тонн зерна и продовольствия.
Турецкий президент поблагодарил ООН и генсека организации Антониу Гутерриша, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, «которые проявили волю к продлению соглашения».
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что инициатива по вывозу зерна из украинских портов продлена на 120 дней. Позже информацию подтвердил Владимир Зеленский.
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