МИД России выразил решительный протест послу Молдавии
Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и выразило ему решительный протест, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Послу заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Молдавии. Речь идет о появившейся в СМИ информации о планах руководства республики готовить на территории страны военнослужащих украинской армии.
Также МИД довел до сведения дипломата решение закрыть въезд в Россию для ряда молдавских официальных лиц.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предрек Молдавии участь следующей жертвы гибридной войны Запада против РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru