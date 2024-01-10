МИД России выразил решительный протест послу Молдавии

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и выразило ему решительный протест, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

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Послу заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Молдавии. Речь идет о появившейся в СМИ информации о планах руководства республики готовить на территории страны военнослужащих украинской армии.

Также МИД довел до сведения дипломата решение закрыть въезд в Россию для ряда молдавских официальных лиц.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предрек Молдавии участь следующей жертвы гибридной войны Запада против РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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