МИД России предупредил граждан об угрозе ареста в США и третьих странах

Министерство иностранных дел России предупредило граждан страны об опасности произвольных задержаний и арестов во время поездок в США и государства, имеющие соглашения о выдаче с Вашингтоном.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, риск задержания касается «граждан России, к которым у американских властей есть претензии». В МИД считают, что американская сторона «использует нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их ареста или даже открытого захвата».

Министерство напомнило, что в последние два года по запросу США в Европе были схвачены около 20 граждан РФ, всего — более 60 россиян.

«Среди них жертвы наиболее резонансных нападений на наших соотечественников, включая летчика К.В.Ярошенко, арестованного в Либерии и повергшегося там истязаниям тюремщиков, а затем экстрадированного в Нью-Йорк, где ему дали 20 лет за не совершенное им преступление. Вспоминаем в этой связи и о насильственном задержании в 2014 г. на Мальдивских островах Р.В.Селезнева с последующим осуждением на длительный срок в США. Разумеется, помним и о В.А.Буте, которого вывезли из Таиланда и безуспешно пытались сломить, осудив в итоге на 25 лет», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

В ведомстве призвали воздерживаться от поездок в США и зависимые от них третьи страны, учитывая «непредсказуемость поведения американских правоохранителей, а также визовой дискриминации». МИД подчеркивает, что диппредставительства России в других государствах готовы оказать помощь согражданам, попавшим в сложную ситуацию.

