МИД РФ заявил об отсутствии общей повестки с НАТО

В то же время замглавы МИД отметил, что переговоры получились «откровенными и прямыми», но выявили расхождения сторон по многим вопросам.

Грушко подчеркнул, что на практике НАТО не хочет учитывать мнение других стран.

Замглавы МИД заявил, что Россия четко указала Североатлантическому альянсу, что в случае перехода НАТО к политике сдерживания России, Москва перейдет к политике контрсдерживания.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово заново открыть дипмиссию в Москве для продолжения диалога с Россией.

