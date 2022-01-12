МИД РФ заявил об отсутствии общей повестки с НАТО

У России и НАТО нет общей оптимистичной повестки дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД России Александра Грушко.

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В то же время замглавы МИД отметил, что переговоры получились «откровенными и прямыми», но выявили расхождения сторон по многим вопросам.

Грушко подчеркнул, что на практике НАТО не хочет учитывать мнение других стран.

Замглавы МИД заявил, что Россия четко указала Североатлантическому альянсу, что в случае перехода НАТО к политике сдерживания России, Москва перейдет к политике контрсдерживания.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово заново открыть дипмиссию в Москве для продолжения диалога с Россией.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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