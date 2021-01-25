МИД РФ выразил протест США в связи с заявлениями о несанкционированных акциях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия квалифицирует публикации посольства США с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов как вмешательство во внутренние дела страны, сообщает ТАСС.

По её словам, замглавы российского дипведомства Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном и выразил ему протест российской стороны в связи с заявлениями Вашингтона о несанкционированных акциях в России.

«Было указано дипломату на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм», - добавила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что проблему распространения американскими интернет-гигантами фейковой информации о несанкционированных акциях, Россия намерена разбираться в своих двусторонних контактах с США и на международных площадках.

«Мы отметили очень большую активность интернет-гигантов, которые, естественно, являются американскими... которые в эти дни и накануне распространяли большое количество фейковой информации... Москва официально их дезавуировала, но модерации не происходило», - подчеркнула Захарова.

Ранее посольство США в Москве разместило на своем сайте информацию о времени и местах проведения несогласованных акций протеста в российских городах, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это «некорректные публикации», которые косвенно «являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела».

Несанкционированные акции прошли по всей России 23 января. Их организовали сторонники арестованного оппозиционера Алексея Навального.

