МИД РФ выразил протест США в связи с заявлениями о несанкционированных акциях
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия квалифицирует публикации посольства США с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов как вмешательство во внутренние дела страны, сообщает ТАСС.
По её словам, замглавы российского дипведомства Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном и выразил ему протест российской стороны в связи с заявлениями Вашингтона о несанкционированных акциях в России.
«Было указано дипломату на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм», - добавила Захарова.
Также официальный представитель МИД РФ отметила, что проблему распространения американскими интернет-гигантами фейковой информации о несанкционированных акциях, Россия намерена разбираться в своих двусторонних контактах с США и на международных площадках.
«Мы отметили очень большую активность интернет-гигантов, которые, естественно, являются американскими... которые в эти дни и накануне распространяли большое количество фейковой информации... Москва официально их дезавуировала, но модерации не происходило», - подчеркнула Захарова.
Ранее посольство США в Москве разместило на своем сайте информацию о времени и местах проведения несогласованных акций протеста в российских городах, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это «некорректные публикации», которые косвенно «являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела».
Несанкционированные акции прошли по всей России 23 января. Их организовали сторонники арестованного оппозиционера Алексея Навального.
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