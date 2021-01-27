МИД РФ вручил посольству США ноту протеста за распространение «фейков»
Посольству США вручили ноту протеста за распространение фейковой информации, тиражируемой американскими медиа. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Как заявили в ведомстве, посольство США в Москве занимается «скоординированным распространением прококационного контента». Совместно с нотой министерство направило предупреждение о том, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги.
В МИД отметили, что сфера медиа может регулироваться. По мнению МИД, есть необходимость совместной работы международных структур по вопросу политики модерации контента соцсетями.
Нота связана с распространением американскими СМИ недостоверной информации о протестах в России, уточняет РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+17 741 / сут.
Умерли
71 076+594 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+27 922 / сут.
- Толстой попросил оградить российскую делегацию от хамства Украины в ПАСЕ
- УЕФА подтвердил проведение чемпионата Европы-2020 в 12 городах
- В РПЦ раскритиковали несанкционированные акции 23 января
- Легкоатлет Шубенков сдал положительную допинг-пробу
- Столичный суд арестовал напавшего на росгвардейца в ходе акции 23 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru