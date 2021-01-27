МИД РФ вручил посольству США ноту протеста за распространение «фейков»

Посольству США вручили ноту протеста за распространение фейковой информации, тиражируемой американскими медиа. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Как заявили в ведомстве, посольство США в Москве занимается «скоординированным распространением прококационного контента». Совместно с нотой министерство направило предупреждение о том, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги.

В МИД отметили, что сфера медиа может регулироваться. По мнению МИД, есть необходимость совместной работы международных структур по вопросу политики модерации контента соцсетями.

Нота связана с распространением американскими СМИ недостоверной информации о протестах в России, уточняет РИА Новости.