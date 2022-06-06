МИД РФ внес в «стоп-лист» американских министров и главу Universal Pictures

МИД РФ включил в «стоп-лист» 61 гражданина США, в числе которых чиновники Госдепа, причастные к «злонамеренным вбросам» о кибератаках.

Как отмечают на Смоленской площади, в этот список также попали руководители «ведущих корпораций ВПК, медийных платформ, рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний».

В «стоп-лист», в частности, внесены министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм, министр финансов Джанет Йеллен, директор по коммуникациям Белого дома Кэтрин Бедингфилд, руководитель секретариата президента США Нира Танден и президент Universal Pictures Питер Крамер.

Эти меры введены как ответ на «постоянно расширяющиеся санкции США», подчеркивают в внешнеполитическом ведомстве.

