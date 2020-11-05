МИД РФ: В Карабах отправлены боевики с Ближнего Востока

Российскому министерству иностранных дел стало известно об отправке террористов с Ближнего Востока в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, в настоящее время идёт переброска на Южный Кавказ боевиков-джихадистов из международных террористических организаций.

Захарова отметила, что российский МИД обеспокоен ситуацией, так как в перспективе появление боевиков в Нагорном Карабахе может спровоцировать создание «нового террористического анклава».

Кроме того, представитель дипломатического ведомства призвала участников военных действий в Карабахе к сдержанности и возобновлению мирных переговоров.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирного населения. Несмотря на несколько соглашений Еревана и Баку о перемирии, боевые действия в зоне конфликта продолжаются.

