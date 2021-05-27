МИД РФ подтвердило получение уведомления по Договору по открытому небу от США

Министерство иностранных дел России подтвердило получение от США уведомления о решении Вашингтона не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), передает РИА Новости.

СМИ: США уведомили РФ, что не вернутся в ДОН

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщало, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила о решении американской администрации в беседе с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

По данным агентства, Вашингтон принял решение не возвращаться в соглашение по итогам оценки целесообразности восстановления своего участия в ДОН.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ДоговорСШАМИД РФ
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