МИД РФ ответил на слова госсекретаря США картиной «Отступление Наполеона»
Министерство иностранных дел России, в ответ на высказывание госсекретаря США Майкла Помпео, опубликовало в своём Twitter картину «Отступление Наполеона из Москвы».
Творение немецкого художника-баталиста Адольфа Нортена российское дипведомство сопроводило подписью «Так держать, крутые парни».
Ранее Помпео заявил в Twitter, что администрация Дональда Трампа действовала в отношении России «наиболее жёстко», по сравнению со всеми прочими президентскими администрациями США.
Кроме того Помпео назвал «глупой» кнопку «перезагрузки отношений», которую в 2009 году главе российского МИД Сергею Лаврову подарила Хиллари Клинтон. По мнению госсекретаря, «лучшим способом надавить на Путина» является американский сланцевый газ.
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