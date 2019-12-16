В МИД отреагировали на заявление ООН о жестоком обращении с украинцами

В МИД РФ прокомментировали заявление ООН о якобы жестоком обращении с гражданами Украины, которые удерживаются в России.

Как сообщает РИА Новости, в российском ведомстве отвергли эти обвинения миссии ООН, которые были обнародованы в Женеве в рамках доклада по Украине. Также в МИД выразили недоумение оценкой результатов двустороннего обмена пленными, призвав экспертов брать за основу официальные источники информации.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Крым и город Севастополь являются российской территорией, в связи с чем включение их в доклад по Украине неправомерно.







